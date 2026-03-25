Revelan Identidad del Hombre que Fue Localizado Sin Vida en una Bolsa en Zinacatepec, Puebla

El hombre hallado sin vida en un terreno de siembra sobre la calle Aquiles Serdán del municipio de Zinacatepec, Puebla, fue identificado después de más de 20 días del hallazgo.

Autoridades confirmaron que se trató de Michel Morales Alfaro, de 34 años de edad, apodado “El Chilango”, originario de la Ciudad de México y con residencia en Ajalpan.

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Después de 20 días fue identificado el hombre que fue abandonado en Zinacatepec

El cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego y tenía colocado un casco de motociclista. La zona fue acordonada y resguardada por corporaciones policiales, así como por elementos estatales y del Ejército Mexicano.

Peritos de la agencia estatal de investigación y personal forense realizaron el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al anfiteatro municipal de Tehuacán.

Cuerpo Embolsado Fue Localizado en Recta a Zinacatepec en Puebla

Michel Morales Alfaro “El Chilango” fue asesinado en Puebla

Indicaron que el ahora occiso estaría relacionado con actividades delictivas, entre ellas narcomenudeo y asalto a comercios, por lo que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas.

Será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer este homicidio.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR