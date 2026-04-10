Localizan Sin Vida a Hombre que Cayó Días Antes a Presa de Tenango de las Flores en Puebla
N+
Una semana después de la desaparición, un lanchero encontró el cuerpo flotando en el agua y dio aviso a los cuerpos de emergencia.
COMPARTE:
Fue localizado sin vida Isaac Morales Cruz originario de Xaltepec, Puebla. El hombre de 48 años cayó desde el pasado 4 de abril a la Presa de Tenango, lo que originó una intensa búsqueda por parte de familiares y amigos a través de redes sociales.
De acuerdo con la ficha de búsqueda vestía con ropa de mezclilla, cinturón vaquero y el sombrero de la fotografía, la última vez que se le vio con vida.
Muere Isaac Morales Cruz luego de caer a la presa de Tenango de las Flores
La mañana de este viernes 10 de abril, un lanchero localizó el cuerpo flotando en el agua y dio aviso a los cuerpos de emergencia.
Elementos de Radio Brigada Nacional de Ayuda, Delegación Huauchinango, así como bomberos de la subestación tenango, acudieron como primeros respondientes.
Noticia relacionada: Mueren Ahogados una Adolescente y un Adulto durante el Sábado de Gloria en Chignahuapan, Puebla
Rescatan cuerpo de hombre reportado como desaparecido en Huauchinango
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Familiares de la víctima fueron notificados para los trámites correspondientes.
Isaac Morales Cruz tenía 48 años y era originario de Xaltepec, y por accidente habría caído a la presa de Tenancingo desde el fin de semana pasado, cuando sus seres queridos lo reportaron como desaparecido.
Historias recomendadas:
- Mueren Ahogados Dos Adolescentes Poblanos en Playas de Veracruz
- Fallece un Adolescente Ahogado en un Jagüey de Tecamachalco, Puebla
- Rescatan el Cuerpo de un Hombre Ahogado en el Río Alseseca de Puebla
Con información de Genaro Zepeda
JAPR