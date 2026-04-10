Localizan Sin Vida a Hombre que Cayó Días Antes a Presa de Tenango de las Flores en Puebla

Fue localizado sin vida Isaac Morales Cruz originario de Xaltepec, Puebla. El hombre de 48 años cayó desde el pasado 4 de abril a la Presa de Tenango, lo que originó una intensa búsqueda por parte de familiares y amigos a través de redes sociales.

De acuerdo con la ficha de búsqueda vestía con ropa de mezclilla, cinturón vaquero y el sombrero de la fotografía, la última vez que se le vio con vida.

Muere Isaac Morales Cruz luego de caer a la presa de Tenango de las Flores

La mañana de este viernes 10 de abril, un lanchero localizó el cuerpo flotando en el agua y dio aviso a los cuerpos de emergencia.

Elementos de Radio Brigada Nacional de Ayuda, Delegación Huauchinango, así como bomberos de la subestación tenango, acudieron como primeros respondientes.

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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Familiares de la víctima fueron notificados para los trámites correspondientes.

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Isaac Morales Cruz tenía 48 años y era originario de Xaltepec, y por accidente habría caído a la presa de Tenancingo desde el fin de semana pasado, cuando sus seres queridos lo reportaron como desaparecido.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR