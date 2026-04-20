Hombre Muere al Interior de una Tortillería y Genera Movilización de Bomberos en Puebla

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad murió al interior de una tortillería llamada "San Buenaventura" ubicada en el Barrio de Santiago en el municipio de Amozoc de Mota en el estado de Puebla.

Cuerpos de rescate fueron alertados sobre un masculino inconsciente al interior de este negocio, por lo que Protección Civil, Bomberos y policías municipal se trasladaron al lugar.

Muere hombre tras caer de su propia altura en una tortillería de Amozoc de Mota

Al llegar, intentaron brindarle los primeros auxilios para reanimarlo, sin embargo, el hombre no mostró respuesta por lo que fue declarado muerto. Presuntamente, la persona habría fallecido tras golpearse la cabeza al caer de su propia altura.

La Fiscalía General del Estado de Puebla fue la encargada de llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento del cadáver. Hasta el momento no han dado detalles de la identidad de la víctima por lo que se desconoce si el hombre trabajaba en la tortillería.

Noticia relacionada: Sujeto le Roció Gasolina y le Prendió Fuego a su Pareja Sentimental en una Tortillería de Puebla

Asesinan a un hombre al interior de una tortillerías en Amozoc de Mota, Puebla

El pasado 14 de abril fue asesinado el dueño de una tortillería ubicada en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla. De acuerdo a las investigaciones, un comando armado arribó al negocio de tortillas y le disparó en la cabeza al hombre durante un supuesto asalto. Además, privaron de la libertad a dos personas después del ataque.

La Policía Municipal de Amozoc arribó a la calle 13B Sur de la colonia Las Cruces para acordonar la zona mientras que peritos de la Fiscalía de Puebla dieron inicio con las investigaciones.

Matan con 12 Balazos a un Hombre Tras Violento Asalto en Tortillería de Puebla

El hombre asesinado fue identificado por sus familiares como José Ángel de 26 años de edad, quien era uno de los propietarios de la tortillería. Además, se sabe que se realizaron más de 10 detonaciones de arma de fuego. Este caso continúa en investigación.

Historias relacionadas:

Con información de N+

MCS