Abandonan Cuerpo Sin Vida de una Persona al Interior de una Camioneta en Acajete, Puebla
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El cuerpo de una persona muerta se encontraba entre los asientos de la unidad abandonada, sobre el Camino Magdalena-Hueyapan.
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La mañana de este domingo 19 de abril se reportó el hallazgo de una persona sin vida entre los asientos de una camioneta en el Camino Magdalena-Hueyapan, perteneciente al municipio de Acajete en Puebla.
Habitantes de la zona reportaron a las autoridades la unidad abandonada, con la portezuela corrediza abierta, por la cual se observaba una persona inconsciente justo detrás de los asientos del piloto y copiloto.
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Investigan hallazgo de cadáver en una camioneta en Camino Magdalena-Hueyapan
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes conformaron la presencia de un cadáver en la camioneta tipo Windstar, por lo que acordonaron la zona para preservar la escena.
Más tarde personal acudió personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cuerpo, así como agentes de la Fiscalía de Puebla (FGE) para comenzar con la carpeta de investigación.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como las causas de la muerte.
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Con información de N+
JAPR