Un Hombre Murió Apuñalado en Atlixco, Puebla: Descartan que Haya Sido un Asalto

Un hombre identificado como Diego Armando, de 43 años, perdió la vida en la Colonia Hogar del Obrero, en el municipio de Atlixco, Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima llegó hasta la calle 17 poniente, donde comenzó a sentirse mal y decidió recostarse.

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Vecinos de la zona se percataron de que el hombre no se movía, por lo que dieron aviso a los números de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos y elementos policiales, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras una revisión preliminar, las autoridades detectaron que presentaba una herida de arma punzocortante, lo que apunta a una agresión directa.

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Hombre apuñalado perdió la vida junto con sus pertenencias en Atlixco, Puebla

Informaron que la víctima conservaba sus pertenencias, por lo que se descarta, en primera instancia, el robo como móvil.

La zona fue acordonada por policías municipales en espera de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR

La víctima conservaba sus pertenencias por lo que descartaron el robo como móvil del homicidio. Foto: Cortesía Genaro Zepeda