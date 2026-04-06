Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre Envuelto con Cobijas en Puebla
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El hallazgo ocurrió en un paraje de la carretera federal Tehuacán-Orizaba y la víctima no ha sido identificada.
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La mañana de este lunes 6 de abril, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en cobijas a un costado de la carretera federal Tehuacán-Orizaba, a la altura del Puente de los Aguacates, en el municipio de San Pedro Chapulco, Puebla.
El hallazgo ocurrió en un paraje de la zona, donde paramédicos de la demarcación acudieron y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
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No fue identificado el hombre sin vida localizado en San Pedro Chapulco
Elementos de la policía municipal acordonaron el área y dieron aviso a la policía estatal, a la espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) quienes realizaron las diligencias y el levantamiento del cadáver.
Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida. De manera extraoficial, trascendió que el cuerpo presentaba signos de violencia.
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Con información Genaro Zepeda
JAPR