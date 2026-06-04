¿Hay Doble Hoy No Circula 5 de Junio por Contingencia en CDMX y Edomex? Lista de Placas
Consulta si CAMe aplicará el Doble No Circula mañana 5 de junio 2026 y qué carros no pueden salir a las calles en CDMX y Edomex
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Consulta si CAMe aplicará el Doble No Circula mañana 5 de junio 2026 y qué carros no pueden salir a las calles en CDMX y Edomex
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Sigue la temporada de lluvias en el Valle de México, sin embargo la mala calidad del aire también está afectando a la población, por lo que los automovilistas deben estar pendientes si se activa la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula viernes 5 de junio 2026.
Por ello, acá en N+ te explicamos cómo opera el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para que sepas qué carros, hologramas, la lista de placas y engomado que no circulan mañana.
En el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala por la presencia de ozono en la estación de monitoreo de Atizapán, sin embargo en el resto de sedes va de aceptable a buena, por lo que luce difícil que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana viernes 5 de junio 2026.
Además para este día también se pronostican lluvias en el Valle de México que podrían ayudar a dispersar los contaminantes, por lo cual se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación aumentan y si será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.
Si los niveles de contaminación se incrementan en las próximas horas y CAMe decide activar la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 5 de junio 2026. Así se aplicaría la restricción mañana en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población:
No circulan todos los vehículos con holograma 2.
Carros con holograma 1 y terminación de placa NON no pueden salir a las calles: 1, 3, 5, 7, 9.
Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.
Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.
Carros con permisos provisionales.
Debido a que hasta el momento no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa Hoy No Circula 5 de junio funcionará con normalidad, es decir con la misma restricción vehicular de todos los viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con Holograma 1 y 2, engomado AZUL y la siguiente terminación de placas:
Último dígito número 9
Último dígito número 0
Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula viernes son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.
Recuerda que el programa de CAMe y Sedema se aplica este viernes 5 de junio 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no pueden circulan en las calles de lo contrario se arriesgan a una costosa multa.
PPP