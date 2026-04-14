Un Hombre Fue Asesinado con Arma de Fuego y Dos Más Fueron Privados de la Libertad en Puebla

La mañana de este martes 14 de abril un comando armado mató a una persona con disparo en la cabeza durante un presunto asalto a una tortillería en Amozoc. Además, privaron de la libertad a dos personas después del ataque.

El lugar fue acordonado por Policías Municipales de Amozoc, para recabar indicios del hecho violento que dejó como saldo una persona sin vida, en la Colonia Las Cruces de Amozoc.

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Un muerto y dos personas no localizadas es el saldo de un hecho violento en Amozoc

De acuerdo con los primeros reportes el asalto ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando al menos seis sujetos armados llegaron en dos automóviles e irrumpieron en el negocio ubicado en la calle 13B Sur de la Colonia Las Cruces y forcejearon con los encargados para robar sus pertenencias.

Asalto a Tortillería en Amozoc Deja un Muerto y Dos Personas Privadas de la Libertad

En el lugar se espera la llegada de agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para iniciar las indagatorias correspondientes. Mientras tanto, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron el levantamiento de cadáver.

Identifican a la víctima de ataque armado a tortillería de Amozoc

El hombre quien perdió la vida fue identificado por sus familiares como José Ángel de 26 años de edad, quien era uno de los propietarios del negocio. Se reporta que en lugar se realizaron más de 10 detonaciones de arma de fuego.

La víctima sería el objetivo prioritario del comando armado quien intentó privarlo de la libertad, pero al oponer resistencia, le dispararon. Hasta el momento, no hay postura de la Secretaría de Seguridad del Estado ni del Ayuntamiento de Amozoc, en Puebla, relacionado con los hechos.

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Con información de Cristóbal Lobato

JAPR