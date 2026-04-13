Sujeto Asesinó a su Padre con una Escopeta tras una Discusión en Puebla; Ya Fue Sentenciado

Armando "N" fue sentenciado a prisión luego de comprobarse su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en razón de parentesco en agravio de su propio padre tras hechos ocurridos en la localidad de San Andrés Yahuitlalpan del municipio de Zautla en Puebla.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima sostuvo una discusión con su hijo el 23 de septiembre de 2022 al interior de un domicilio, lo que provocó que éste se disgustara y tomara una escopeta.

El hoy sentenciado accionó el arma contra su padre a una distancia corta, directamente en la región abdominal, lo que le provocó lesiones internas graves. La víctima perdió la vida por hemorragia interna derivada de la perforación de órganos vitales, según se acreditó mediante dictámenes periciales en materia forense.

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Armando "N" fue sentenciado a 27 años en prisión por asesinar a su padre en San Andrés Yahuitlalpan en Zautla, Puebla

Posteriormente, elementos policiales lograron la detención del responsable en el mismo inmueble ubicado en San Andrés Yahuitlalpan; Cabe destacar que gracias a las diligencias ministeriales, periciales y testimoniales permitieron establecer de manera plena su responsabilidad en el delito.

Una vez recabadas las pruebas ante el Ministerio Público, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria, misma que fue confirmada en segunda instancia, quedando firme la resolución. Armando "N" recibió una pena de 27 años de prisión, además del pago de la reparación del daño en términos de ley.

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Salvador "N" sentenciado a 20 años en prisión por asesinar a una persona tras una persecución

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la condena en contra de Salvador "N" por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de una persona tras hechos ocurridos en el municipio de Tehuacán.

De acuerdo a las investigaciones, la víctima circulaba a bordo de un vehículo, sobre el libramiento Tecnológico-San Marcos y Avenida de la Juventud cuando comenzó a ser perseguida por varios sujetos.

En ese mismo punto, uno de los agresores accionó un arma de fuego contra la unidad, ocasionando que la víctima perdiera la vida. Derivado a las pruebas presentadas se pudo establecer la intervención directa de Salvador "N" en estos hechos.

Por ello, la autoridad judicial confirmó la sentencia condenatoria en contra de Salvador "N" de 20 años de prisión, misma que se ejecuta tras quedar firme la resolución en segunda instancia.

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Con información de N+

MCS