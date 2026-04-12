Roban Joyería con Valor Superior a 10 Millones de Pesos en Cholula, Puebla: Hay un Detenido

Un sujeto identificado como Jorge Alberto "N" de 25 años de edad fue detenido por su presunta responsabilidad en la planeación de un robo con violencia en un establecimiento de venta de joyería ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que derivado de las labores de investigación, se logró ubicar al presunto responsable en otro estado para ponerlo a disposición de las autoridades.

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Roban con violencia mercancía de joyería en San Pedro Cholula

El pasado 11 de octubre de 2025, un grupo de personas sustrajo mercancía con valor superior a los 10 millones de pesos de una joyería de Cholula.

El hoy imputado presuntamente participó en la planeación del ilícito, al acudir previamente al establecimiento para solicitar mercancía específica, además de coordinarse vía telefónica con los autores materiales antes, durante y después del robo.

Ubican en Aguascalientes al responsable del robo a joyería de Puebla

El 15 de marzo de 2026 la autoridad judicial liberó la orden de aprehensión correspondiente, misma que se cumplió el pasado el 10 de abril de 2026 en el estado de Aguascalientes, con apoyo de la Fiscalía General de esa entidad.

Asaltan Joyería "Solo Oro" de Lomas de Angelópolis en Puebla

Jorge Alberto "N" fue asegurado en inmediaciones de la carretera 70 Poniente, en Aguascalientes, y será trasladado a Puebla para quedar a disposición de la autoridad judicial, donde se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación.

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Con información de N+

JAPR