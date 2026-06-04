EUA Sanciona al Presidente Cubano Díaz-Canel y Trump Insiste en "Colapso" de Isla

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este jueves 4 de junio de 2026 sanciones financieras al presidente de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a parte de su familia y a Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro.

En la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también aparece Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz‑Canel, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente, que reside en Madrid. También fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín.

La administración del presidente Donald Trump impuso además sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), una red de comités de barrio creada para articular el apoyo popular a la revolución comunista.



El listado de entidades sancionadas se completa con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur.

¿Qué implicaciones tienen las sanciones para el régimen cubano?

Las sanciones implican la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades designadas, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados.



Esta ronda de sanciones forma parte de la estrategia de presión que el gobierno de Trump ejerce sobre Cuba para forzar cambios económicos y políticos en la isla.



Desde la captura de Nicolás Maduro en enero, en un ataque militar estadounidense en Venezuela, Trump ha impuesto un bloqueo petrolero a Cuba que ha agravado su crisis económica y ha amenazado en varias ocasiones con "tomar el control" de la isla.



El Departamento de Justicia presentó además el mes pasado una acusación contra Raúl Castro, expresidente y hermano menor de Fidel Castro, por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.



En este contexto, Washington y La Habana han mantenido negociaciones discretas en las que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno de los nietos de Raúl Castro, conocido como "El Cangrejo", habría ejercido como uno de los interlocutores cubanos.

Isla está "colapsada"

El presidente Trump afirmó, una vez más, que Cuba está "colapsada", y que se va a ocupar de ese asunto en cuanto termine con el de Irán.

"Me gustaría hacer una cosa a la vez, y nos ocuparemos de la República Islámica de Irán, y terminando con eso, en el camino de vuelta, haremos una pequeña escala. Nos encargaremos. Les queremos ayudar".

Con información de: EFE



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