EUA Sanciona al Presidente Cubano Díaz-Canel y Trump Insiste en "Colapso" de Isla

También fue sancionado Raúl Alejandro Castro Calis, nieto de Raúl Castro e hijo de Alejandro Castro Espín

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: ReutersEl presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Foto: Reuters

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