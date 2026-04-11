En el Fraccionamiento Rinconada Los Arcos en Puebla, Fuerzas Federales y Estatales desmantelaron tres centros de operación de narcomenudeo que surtían a diversas colonias del sur de la capital poblana.

En el despliegue operativo, elementos de la Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía General del Estado catearon de manera simultánea los domicilios clave, en donde realizaban actividades ilícitas bajo la fachada de viviendas particulares.

En el lugar fueron capturados tres objetivos prioritarios identificados como: Hadahasa "N", Krivan "N" y Juan Pablo "N", señalados por mantener el control de la venta de drogas en diversos fraccionamientos, generando foco de inseguridad en la región.

Al interior de los inmuebles, peritos aseguraron 102 envoltorios con cristal, 20 con marihuana, y una báscula digital. Las viviendas quedaron bajo resguardo oficial con sellos de la Fiscalía de Puebla, mientras que los detenidos fueron trasladados a la autoridad competente para iniciar el proceso legal por delitos contra la salud.

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Era casa de seguridad y punto de distribución de drogas, además centro de operaciones para el robo a transeúnte en la zona oriente. Los detenidos fueron identificados como: Alejandro "N", Hugo Alberto "N", Alan "N", Geovanni "N", Álvaro "N" y Angélica "N", a quienes les aseguraron varias dosis de sustancias prohibidas, así como dos básculas grameras.

Los implicados e indicios quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Con información de N+

MCS