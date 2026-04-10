Última Hora: Reportan Riña y Balazos en un Bar de la Ciudad de Puebla

La noche de este viernes 10 de abril se reportó una riña y balacera al interior del Bar Cachaos, ubicado en la Colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, se registraron detonaciones de arma de fuego en el establecimiento, por lo que clientes y trabajadores del establecimiento, notificaron a los números de emergencia.

Dos heridos por balacera en Bar Cachaos de la Colonia 10 de Mayo en Puebla

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) a bordo de varios patrullas, y acordonaron la calle 28 Oriente. Trasciende que dos personas resultaron con heridas, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos.

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JAPR / GMAZ