Captan a Presuntos Agentes Amedrentando a Personal de un Bar del Centro de Puebla

Este sábado 21 de febrero de 2026 comenzó a circular en redes sociales un video donde presuntamente agentes ministeriales amedrentaban al personal de un bar en el Centro Histórico de Puebla.

De acuerdo con las imágenes, los individuos llegan a bordo de un vehículo oficial, descienden en el establecimiento de la 9 Oriente y 2 Sur y repetidamente intentan ingresar al lugar sin éxito.

Noticia relacionada: Motociclista Acusa a Policías por Presunto Abuso de Autoridad en Tlaxcala

Captan en video a presuntos agentes amedrentando a personal de un bar en Centro Histórico de Puebla

De acuerdo con grabación de una cámara de seguridad, presuntos agentes amedrentaron a por lo menos tres empleados de un bar ubicado en calles del Centro Histórico de la capital poblana.

En el video que ya circula en redes sociales, los supuestos funcionarios descendieron de un vehículo oficial e intentaron ingresar al establecimiento, discutiendo incluso con personal del lugar quienes se encontraban en la banqueta.

Tras varios minutos en los que no lograron su objetivo, se observa a los individuos subirse de nuevo a la unidad y retirarse.

Video: Turistas Exhiben Presunta Extorsión de Policías Municipales de Huehuetlán El Grande, Puebla

FGE Puebla investigará incidente en bar del Centro Histórico

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que tras el incidente en el bar del Centro Histórico, inició una revisión interna para esclarecer los hechos y, en su caso, fincar responsabilidades.

La institución señaló que no tolerará conductas que representen abuso de funciones, uso indebido del cargo o cualquier acto que vulnere los derechos de la ciudadanía.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ