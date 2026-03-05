Asesinan a Balazos a Presuntos Delincuentes en un Bar de Calpulalpan en Tlaxcala

Dos hombres fueron asesinados a balazos al interior de un bar ubicado en la zona centro del municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, hecho que generó fuerte movilización de corporaciones de seguridad y momentos de tensión entre familiares de las víctimas y policías.

El ataque ocurrió en el establecimiento denominado “Nakotas Drinks”. De acuerdo con testigos, sujetos armados quienes viajaban a bordo de una camioneta llegaron al lugar y dispararon de manera directa contra dos personas.

Familiares de uno de los hombres confrontaron a elementos de seguridad para llevarse el cuerpo al Hospital General de Calpulalpan donde confirmaron que ya no tenía signos vitales. El otro, ya había perdido la vida en el bar Nakotas.

Las víctimas fueron identificadas como Alan “N” y Mario “N”, alias El Negro, quienes presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Investigan doble homicidio de presuntos líderes delincuenciales en Tlaxcala

De acuerdo con autoridades, ambos sujetos estarían presuntamente relacionados con el robo de hidrocarburo, y asaltos a transporte de carga en la región.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJ) inició la investigación, no descarta que el móvil del doble homicidio esté relacionado con ajuste de cuentas o disputa por el control delictivo en la demarcación.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR