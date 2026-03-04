Un Hombre Fue Asesinado a Balazos frente a sus Hijos durante Carnaval Infantil en Tlaxcala

Un hombre fue asesinado a balazos durante el carnaval infantil realizado en la comunidad de San Mateo Ayecac, perteneciente al municipio de Tepetitla de Lardizábal, en Tlaxcala.

El ataque ocurrió sobre la calle Centenario, frente a la presidencia de comunidad, mientras decenas de familias observaban la presentación de una camada de niños.

De acuerdo con testigos, sujetos armados a bordo de una motocicleta negra dispararon en diez ocasiones contra la víctima, identificada como Juan “N”, de aproximadamente 30 años de edad, quien estaba acompañado de sus hijos y esposa.

El ataque generó pánico entre los asistentes, ya que padres de familia corrieron para proteger a los menores que participaban en el evento.

Paramédicos de Tepetitla acudieron al lugar; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Investigan ataque directo contra un padre de familia en Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Municipal, Seguridad Estatal, y Guardia Nacional (GN) acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía de Tlaxcala realizaron las diligencias correspondientes.

Los responsables lograron huir con dirección a San Martín Texmelucan, Puebla. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala (FGJ) ya investiga el homicidio doloso que se suma a la ola de violencia en la demarcación, pues hace unas semanas el presidente de comunidad fue atacado a balazos y logró sobrevivir.

Con información de Genaro Zepeda

