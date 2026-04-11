Caen Seis Integrantes de "Los Ingobernables" tras Cateo por Narcomenudeo y Robos en Puebla

Como resultado de un cateo en una casa ubicada en la colonia El Porvenir, fueron detenidas seis personas integrantes de la banda criminal denominada "Los Ingobernables" relacionada con la venta y distribución de narcóticos, así como robo a transeúnte en la zona oriente del municipio de Puebla.

Derivado de labores de inteligencia de campo y gabinete, que incluyeron verificación de denuncias anónimas y vigilancia activa, se identificó a este grupo delictivo que operaba en la colonia El Porvenir.

Fuerzas de seguridad ejecutan cateo en la colonia El Porvenir de Puebla

Este viernes 10 de abril de 2026 agentes investigadores, en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policia Estatal y Policia Municipal llevaron acabo la diligencia de cateo en la propiedad ubicada en la calle Carrillo Puerto.

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Las fuerzas de seguridad ingresaron al domicilio en donde aseguraron 56 dosis de crack, 12 dosis de cocaína, 30 dosis de cristal, 35 dosis de heroína, una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana, así como dos básculas grameras.

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Durante la intervención fueron detenidas seis personas identificadas como Alejandro "N" Higo Alberto "N", Alan "N", Geovanni "N", Alvaro"N" y Angélica "N", quienes presuntamente integraban la célula delictiva de "Los Ingobernables".

Luego de las acciones, en los accesos del inmueble fueron colocados sellos con el folio de la carpeta de investigación, como parte del proceso legal. De acuerdo con las investigaciones, este inmueble era utilizado como punto de distribución y comercialización de narcóticos.

De igual forma, las autoridades dieron a conocer que la banda de "Los Ingobernables" operaba de manera continua en narcomenudeo; Además, están relacionados con robos a transeúntes en la zona, generando afectación directa a la seguridad de los habitantes.

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, el Juez de Control determinara si los cinco hombres y la mujer serán vinculados a proceso.

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Con información de N+

MCS