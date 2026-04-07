Aseguran Vehículos y Sustancias Ilícitas durante Cateo en Puebla; Hay un Detenido

Este martes 7 de abril de 2026 se dio a conocer la realización de un cateo en un predio ubicado en Santa María Xonacatepec, del municipio poblano de Juan C. Bonilla donde se aseguraron vehículos, cajas de tráiler y droga.

Derivado de estas diligencias se logró la detención en flagrancia de Antonio “N”, alias “El Toño” de 57 años de edad por ser presunto responsable en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

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Catean inmueble en Santa María Zacatepec, junta auxiliar de Juan C. Bonilla, Puebla

Como resultado de actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Las indagatorias derivaron de una carpeta de investigación iniciada por robo a repartidor, de la cual se desprendieron hechos relacionados con la posible venta de narcóticos en el inmueble, lo que motivó la apertura de una nueva investigación.

El pasado 2 de abril, agentes investigadores, dieron cumplimiento a la orden de cateo con resultado positivo, se aseguraron bolsas con hierba seca con características similares a la marihuana y envoltorios con sustancia granulada con características de presunto cristal.

Además, también fueron decomisados diversos vehículos, entre ellos un automóvil Ford tipo Topaz, un camión tipo rabón, un tractocamión, un vehículo tipo plancha y 19 cajas de tráiler.

Detienen a Antonio “N” por narcomenudeo en Juan C. Bonilla, Puebla

Durante la intervención, también se logró el aseguramiento del inmueble y la detención en flagrancia de Antonio “N”, alias “El Toño”, presunto narcomenudista de 57 años de edad.

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El detenido, los indicios y los bienes asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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Con información de N+

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