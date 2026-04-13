La Fiscalía General del Estado de Puebla condenó a prisión a Ricardo "N" por por su responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual en agravio de menores de edad ocurrido en la capital poblana.

De acuerdo a las investigaciones recabadas por agentes especiales, Ricardo "N" de 30 años de edad utilizaba perfiles en redes sociales y servicios digitales para almacenar material con contenido indebido en el que se identificaban personas menores de edad.

Además, el hoy sentenciado conservaba estos videos y fotografías de manera sistemática. Este modus operandi lo ejecutaba en la ciudad de Puebla, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

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Ricardo "N" sentenciado a más de seis años a prisión por trata de personas en Puebla

Luego de su proceso penal y derivado a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, este 10 de abril de 2026 la autoridad judicial le impuso una pena de seis años y tres meses de prisión; Además, Ricardo "N" deberá realizar el pago de 60 mil pesos por concepto de reparación del daño moral y material, por el delito de trata de personas en su modalidad de otras formas de explotación sexual, a través del almacenamiento de pornografía infantil.

Ante este resultado, la Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso con investigar y sancionar los delitos que atentan contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

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Jonathan Adán "N" sentenciado por abuso y almacenamiento de contenido infantil en Puebla

El pasado 6 de abril se dio a conocer la sentencia condenatoria en contra de Jonathan Adán “N” por los delitos de violación equiparada agravada, corrupción a menores y pornografía infantil.

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que el hoy sentenciado aprovechó su entorno para cometer conductas ilícitas en contra de la víctima cuya identidad se mantiene protegida conforme a la ley.

Estos actos ocurrieron en el municipio de Tehuacán en septiembre de 2018, sin embargo, este 2026 se dicto la sentencia en contra de Jonathan Adán “N”. El imputado deberá permanecer 17 años y un mes de prisión, además, deberá pagar una sanción económica conforme a la normativa.

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Con información de N+

MCS