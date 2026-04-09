Mujer y Hombre Detenidos por Presunto Abuso en Agravio de una Menor de Edad en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró la vinculación a proceso de Luis Héctor "N" y Anita "N" por su probable responsabilidad en el delito de abuso en agravio de una adolescente, hechos ocurridos en el municipio de Teziutlán.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, el pasado 25 de agosto de 2025 la víctima se encontraba en una habitación cuando el hombre ingresó para realizar actos indebidos, esto mientras la mujer imputada realizaba conductas intimidatorias para que la menor cediera ante este abuso.

La víctima denunció los hechos ante las autoridades correspondientes, mismas que iniciaron el proceso de investigación. Debido a las pruebas obtenidas, se ordenó una orden de aprehensión en contra de Luis Héctor "N" de 50 años de edad y Anita "N" de 46 años.

Vinculan a proceso a Luis Héctor "N" y Anita "N" por el presunto abuso en contra de una adolescente en Teziutlán

Los señalados fueron detenidos conforme lo dicta la ley y este 29 de marzo de 2026, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Luis Héctor "N" y Anita "N" quedaron a disposición de un Juez de Control y permanecerán privados de su libertad hasta que demuestren su inocencia, de lo contrario se dictará una condena. Respecto a esto, la Fiscalía General del Estado (FGE) reafirmó su compromiso para investigar y sancionar los delitos que atentan contra la integridad de las y los niños y adolescentes.

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Con información de N+

MCS