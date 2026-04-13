Abandonan Restos Humanos de Al Menos Dos Personas a un Costado de una Carretera de Puebla

La mañana de este lunes 13 de abril ciudadanos reportaron el hallazgo de restos humanos en tres bolsas de plástico a un costado de la carretera San Miguel Xoxtla-Tlaltepango en Puebla.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y policías estatales, acordonaron la zona en espera de peritos del Servicio Médico Forense. De manera preliminar se sabe que los cuerpos sin vida se encontraban con evidentes huellas de violencia.

Minutos después arribó la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes entre ellas el levantamiento de los indicios, se sabe que las víctimas, quienes permanecen como desconocidas, se encontraban mutiladas al interior de tres bolsas de basura.

Confirman hallazgo de restos humanos en San Miguel Xoxtla, Puebla

Al respecto el Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla mencionó que debido a los reportes del hallazgo de restos humanos, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Además, llamó a la ciudadania a mantener la calma.

Cabe destacar que aunque en un principio el ayuntamiento no habían confirmado la naturaleza de los hechos, la Fiscalía de Puebla confirmó el hallazgo de dos cabezas al interior de una bolsa de plástico y metros más adelante restos humanos embolsados.

Las investigaciones por este hallazgo siguen en curso y se espera que en el transcurso del día se de a conocer más información, con este hecho sumarían cuatro personas halladas sin vida en menos de tres días.

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Localizan restos humanos en diferentes zonas de Puebla

Durante el fin de semana se registraron diversos hallazgos de cadáveres en Puebla. En la colonia Nueva Paraíso fueron localizados restos humanos dentro de bolsas de plástico. Ante estos hechos fue solicitada la ayuda del cuerpo de emergencias por lo que paramédicos de Protección Civil acudieron a Calle Pinos, en donde confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Agentes de seguridad procedieron al acordonamiento del lugar para preservar el lugar de los hechos. Mientras que la Fiscalía General del Estado recolectó los indicios del crimen.

Localizan Restos Humanos en Diferentes Puntos de Puebla; Esto Se Sabe

Casi de manera simultánea, fue descubierto un cadáver en avanzado estado de descomposición en calle Vicente Guerrero y 19 Poniente junta auxiliar San Francisco Totimehuacan.

La víctima se encontró a aproximadamente metro y medio del río; De igual forma, se resguardó el sitio y el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

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Con información de N+

MCS