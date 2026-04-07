Encuentran Restos Humanos en una Plaza Abandonada de la Ciudad de Puebla

La noche de este martes 7 de abril de 2026 fue localizado un cuerpo en estado de descomposición en la intersección de la Avenida Juárez y la calle 25 Sur de Puebla capital.

El hallazgo lo realizaron trabajadores de una plaza comercial, quienes identificaron un olor fétido emanando de una cisterna en unos locales abandonados de la zona de bares.

Localizan cuerpo en estado de descomposición en Avenida Juárez de Puebla

Fue aproximadamente a las 20:00 horas de este martes que fueron localizados restos humanos en estado de descomposición en una plaza abandonada en la Avenida Juárez y la Calle 25 Sur de la ciudad de Puebla.

Trabajadores de una plaza comercial aledaña fueron quienes alertaron del hallazgo del muerto a los cuerpos de emergencia y de seguridad ante el olor fétido que emanaba de la zona.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, quienes acordonaron la zona y se encargaron del levantamiento del cuerpo.

Noticia relacionada: Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Tubería de Drenaje en Puebla

Localizan a hombre sin vida en San Pedro Chapulco, Puebla

El pasado 6 de abril autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en cobijas a un costado de la carretera federal Tehuacán-Orizaba, a la altura del Puente de los Aguacates, en el municipio de San Pedro Chapulco, Puebla.

El hallazgo ocurrió en un paraje de la zona, donde paramédicos de la demarcación acudieron y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hallan Dos Cuerpos en Barranca de la Colonia 2 de Marzo de Puebla

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y dieron aviso a la policía estatal, a la espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) quienes realizaron las diligencias y el levantamiento del cadáver.

Historias recomendadas:

Con información de Jorge Zea

GMAZ