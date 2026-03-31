Localizan Cuerpo Sin Vida de un Hombre en Tubería de Drenaje en Puebla
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Los restos de un hombre en calidad de desconocido fueron localizados en la tubería de drenaje de la junta auxiliar.
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La tarde de este martes 31 de marzo, fue localizado el cuerpo de un hombre dentro de una tubería en las vías del tren de la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, en Puebla capital.
El hallazgo de restos humanos se reportó entre las calles Ermila y Héroe de Nacozari; la víctima no ha sido identificada hasta el momento.
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Al lugar acudieron autoridades en seguridad para esclarecer el caso, y se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente.
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JAPR