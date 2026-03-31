Hallan Sin Vida a Madre e Hijo del EdoMex en un Hotel de Puebla; Un Familiar Sobrevivió

Una familia originaria del Estado de México sufrió una tragedia cuando se hospedaba en un hotel ubicado en el Boulevard Hermanos Serdán de la ciudad de Puebla; Madre e hijo fueron hallados sin vida, mientras que otro familiar fue localizado con lesiones.

De acuerdo con las autoridades, una mujer y un hombre fueron localizados en estado de descomposición, mientras que una tercera persona se encontraba lesionada con un arma blanca, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo al cuerpo de emergencias.

Paramédicos de Protección Civil arribaron a bordo de la unidad A-3208 al Boulevard Hermanos Serdán esquina con la 33 Norte en la colonia Amor para atender el hecho.

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En el lugar fue hallado con vida a ⁠Francisco Alexis "N" de 31 años de edad, quien presentaba cortaduras superficiales en ambas muñecas y manos, así como laceraciones superficiales en cara anterior del cuello, por lo que se le realizaron las curaciones correspondientes.

El hombre refirió a las autoridades que había consumido clonazepam, sin embargo, no requirió de un traslado al hospital debido a que las heridas no ponían en riesgo su vida.

Por otro lado, los paramédicos confirmaron que Brandon Alejandro "N" de 26 años de edad y Susana "N" de 54 años ya no contaban con signos vitales, pues ambos estaba en fase enfisematosa o segunda etapa de putrefacción.

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La Policía Estatal arribó al hotel para acordonar la escena del crimen y realizar las entrevistas correspondientes, en donde se confirmó que la familia provenía del Estado de México, mismo lugar en donde tenían deudas.

Ante los lamentables hechos, la Fiscalía General del Estado de la Dirección de Delitos Contra la Vida abrió una carpeta de investigación y realizó el levantamiento de los dos cadáveres.

Con información de N+

MCS