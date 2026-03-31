Mujer Es Asesinada en Lomas de Angelópolis de Puebla; Su Novia Es la Principal Sospechosa

María Fernanda "N" fue asesinada al interior de la casa de su pareja sentimental ubicada en el fraccionamiento La Rayana de Lomas de Angelópolis en Puebla; Familiares y amigos buscan a Angelina "N" por su probable participación en el delito.

La mujer originaria de Oaxaca de 34 años de edad habría salido con su novia a un baile el día 28 de marzo, sin embargo, al regresar a casa sostuvieron una presunta discusión que terminó con una agresión letal.

Presuntamente, Angelina "N" quien mantenía una relación amorosa con la víctima desde hace unos meses, tomó un objeto punzocortante para después atacarla en el pecho provocando que se cayera al piso. Posteriormente, huyó de la escena del crimen.

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Momentos después, hallaron a María Fernanda "N" mal herida por lo que solicitaron el apoyo al cuerpo de emergencias; Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribaron a la vivienda en Lomas de Angelópolis pero lamentablemente confirmaron que la mujer ya estaba muerta debido a la profundidad de la lesión.

Maria Fernanda y Angelina "N" sostenían una relación amorosa. Foto: Facebook Arely Ávila

La Policía Municipal de Ocoyucan acudió al sitio para acordonar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizaron el levantamiento de cadáver y la recolección de indicios.

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A pesar de que este feminicidio ocurrió el 28 de marzo, salió a la luz pública en las últimas horas debido a que familiares y amigos de María Fernanda "N" solicitaron el apoyo de la sociedad para dar con el paradero de Angelina “N” quien se dio a la fuga luego de los hechos, quedando como principal sospechosa.

De acuerdo a cercanos de la víctima, María Fernanda "N" vivía con Angelina "N" y con el hermano de su pareja, además llevaban poco menos de un año de relación.

Grupos feministas se unieron a la causa y pidieron justicia por la muerte de María Fernanda "N" ocurrido en Lomas de Angelopolis. Para ello solicitaron que cualquier información que se tenga puede proporcionarse de manera anónima a tráves de los números de la Fiscalía de Puebla 2222117800 / 2222117900.

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Con información de N+

MCS