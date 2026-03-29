Detienen a Mujer de Guanajuato por Robo en Negocio de Angelópolis en Puebla

Una mujer originaria de Guanajuato fue detenida luego de un presunto robo a negocio ocurrido en el centro comercial de Angelópolis ubicado en la Reserva Territorial Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla.

La tarde de este 29 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública confirmó la detención de una joven luego del reporte de robo al interior de uno de los establecimientos.

Joven detenida por sustraer mercancía y no pagar en Angelópolis de Puebla

La Policía Turística logró el aseguramiento de la guanajuatense luego de que presuntamente habría sustraído mercancía de una tienda sin realizar el pago correspondiente. Gracias a la pronta reacción la joven fue detenida en el lugar.

Los cuerpos policiales procedieron con el traslado ante el Ministerio Público para continuar con su proceso legal y llevar acabo diligencia correspondientes.

Este 25 de marzo fueron detenidas nueve personas integrantes de la banda "El Jorobado" dedicada presuntamente al narcomenudeo, robo a transporte público y asaltos a transeúntes en la ciudad de Puebla y la zona metropolitana.

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Nueve integrantes de la banda "El Jorobado" detenidos en Puebla

En un operativo de colaboración con Policía Municipal y Estatal, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) se logró la detención del grupo delictivo lidereado por Miguel "N" alias “El Jorobado”, quien cuenta con antecedentes por narcomenudeo, cobro de piso y generación de violencia en calles y mercados del Centro Histórico, además de su vínculo previo con otras agrupaciones delictivas.

Durante estas acciones fueron detenidos Miguel "N", alias “El Jorobado”; Armando "N", alias “Vampiro”; José Salvador "N", alias “Chaba”; Julián "N", alias “Bolita”; Antonio "N", alias “Soldador” y/o “El Herrero”; Crisptofer "N", alias “Chamuco”; así como José Genaro "N", Roberto "N" y Luis Armando "N", quienes presuntamente participaban en distintas funciones dentro de la organización.

De acuerdo a las investigaciones, esta célula delictiva operaba mediante el abordaje de unidades de transporte público simulando ser usuarios, para posteriormente amagar con armas a pasajeros y conductor, despojarlos de dinero y objetos de valor y descender rápidamente.

Cuatro Asaltantes Robaron a Pasajeros y Chofer de Microbús en Puebla

Asimismo, realizaban robos dirigidos a víctimas específicas previamente identificadas, además de actividades de distribución de narcóticos en la zona.

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Con información de N+

MCS