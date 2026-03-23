Detienen a Dos Sujetos que Conducían un Tractocamión Robado en Autopista de Puebla

Este lunes 23 de marzo de 2026 se dio a conocer las sentencias contra Jesús “N” y Hugo “N” por el robo de un tractocamión y poseer un equipo inhibidor de señal en la autopista México-Puebla.

Los hoy sentenciados fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Puebla después de haber protagonizado una persecución que finalizó en el kilómetro 115 de dicho tramo carretero.

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Sentencian a Jesús “N” y Hugo “N” por ataques a vías de comunicación en Autopista México-Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo mediante procedimiento abreviado sentencia condenatoria contra dos personas, halladas penalmente responsables de ataques a las vías generales de comunicación, en la modalidad de posesión de equipos que bloquean las señales de radiotelecomunicaciones.

De acuerdo con las investigaciones, elementos de la Policía Municipal de Puebla detuvieron a Jesús "N" y a Hugo "N" en el kilómetro 115 de la autopista México-Puebla, en Sanctorum, junta auxiliar del municipio de Cuautlancingo cuando viajaban a bordo de un tractocamión que iba escoltado por un vehículo en el que viajaban tres personas.

Luego de una persecución, las autoridades les aseguraron un inhibidor de señal con 21 antenas, por lo que, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal quien aportó los elementos de prueba ante el juez conocedor de la causa penal, quien les impuso la pena de nueve años de prisión.

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La FGR obtuvo el pasado 17 de marzo vinculación a proceso en contra de Alexis "N" y Fabián "N", por su probable participación en los delitos de robo de autotransporte, robo de mercancía y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés.

La Guardia Nacional detuvo a estas personas en el kilómetro 175+800 de la autopista Córdoba-Puebla, a la altura del municipio de Quecholac, quienes posiblemente robaron un tractocamión y secuestraron al chofer, en el camarote del vehículo.

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Al momento de la detención, los elementos rescataron a la víctima y aseguraron alrededor de 40 toneladas de cianuro de sodio que transportaban en la caja tipo contenedor acoplada al tractocamión, así como dos teléfonos celulares.

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Con información de N+

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