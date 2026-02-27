Recuperan Camioneta con Reporte de Robo en Puebla; Transportaba Colchones

Este viernes 27 de febrero de 2026 se dio a conocer la recuperación de una camioneta con reporte de robo que transportaba colchones en Santa Isabel Tepetzala, comunidad del municipio poblano de Tepeaca.

En el lugar de los hechos fue detenido Antonio “N”, por ser el presunto ladrón, a quien además se le decomisó un aparato utilizado para inhibir señales de comunicación y satelital.

Noticia relacionada: Sujeto Roba Camión que Llevaba Leche y Secuestra a sus Dos Ocupantes en Autopista de Puebla

Detienen a Antonio “N” por el robo de una camioneta con colchones en Tepeaca, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) detuvo este viernes a un hombre por su probable participación en el delito de ataques a las vías de comunicación.

Durante un recorrido de supervisión en la localidad de Santa Isabel Tepetzala, la Policía Estatal Preventiva detuvo a Antonio “N”, de 34 años, quien entre sus pertenencias portaba un equipo inhibidor de señal, aparato utilizado para bloquear sistemas de rastreo satelital y comunicaciones.

Además, en el lugar de los hechos, las fuerzas estatales ubicaron y resguardaron una camioneta que transportaba colchones que había sido robada con violencia de manera previa.

Sentencian a Irineo “N” por robo de un tráiler y secuestro del conductor en Arco Norte de Tlaxcala

El pasado 18 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 52 años y seis meses de prisión en contra de Irineo "N", por su responsabilidad penal en los delitos de robo de vehículo del servicio de autotransporte federal de carga, robo de mercancía, asociación delictuosa y secuestro exprés.

En diciembre de 2023, elementos de la Guardia Nacional recibieron una alerta del Servicio de Emergencias 911, en la que se reportaba el robo de un tractocamión en la autopista Arco Norte de Tlaxcala.

Detienen a Conductor Armado y Recuperan Camioneta con Reporte de Robo en Amozoc, Puebla

Los uniformados acudieron al llamado de emergencia y encontraron el vehículo descrito en el reporte, por lo que realizaron una inspección, en la que detuvieron al sujeto, quien había despojado de la unidad al conductor, además de privarlo de su libertad.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ