Detienen a Dos Sujetos que Robaron un Tractocamión en Carretera de Tlaxcala

Este miércoles 18 de marzo de 2026 se dio a conocer las sentencias en contra de Benito “N” y José “N” por el delito de portación de equipo inhibidor de señal en el estado de Tlaxcala.

Los hoy sentenciados fueron detenidos mientras conducían de manera negligente un tractocamión previamente robado sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec en la entidad antes mencionada.

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Sentencian a dos sujetos tras robar un tractocamión carretera Los Reyes-Zacatepec de Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tlaxcala, obtuvo sentencia condenatoria de nueve años de prisión en contra de Benito “N” y José “N”, por su participación en el delito de portación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

Al encontrarse en recorridos de seguridad sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec a la altura del municipio de Españita, elementos de la Guardia Nacional se percataron de que un tractocamión era conducido de manera negligente, motivo por el cual le marcaron el alto.

De la unidad descendieron dos personas que intentaron darse a la fuga. Al revisar el tractocamión, los elementos castrenses encontraron, en el camarote, un inhibidor de señales, motivo por el cual fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien inició la carpeta de investigación correspondiente.

Vinculan a proceso a dos sujetos por robo de tractocamión y secuestro de conductor en Puebla

El pasado 17 de marzo la FGR, obtuvo vinculación a proceso en contra de Alexis "N" y Fabián "N", por su probable participación en los delitos de robo de autotransporte, robo de mercancía y privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés.

La Guardia Nacional detuvo a estas personas en el kilómetro 175+800 de la autopista Córdoba-Puebla, a la altura del municipio de Quecholac, quienes posiblemente robaron un tractocamión y secuestraron al chofer, en el camarote del vehículo.

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Al momento de la detención, los elementos rescataron a la víctima y aseguraron alrededor de 40 toneladas de cianuro de sodio que transportaban en la caja tipo contenedor acoplada al tractocamión, así como dos teléfonos celulares.

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Con información de N+

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