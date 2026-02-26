Grupo Armado Roba Camioneta con un Niño en su Interior en un Colegio de Culiacán, Sinaloa

Tras el despojo de una camioneta en el que viajaba un menor de edad, autoridades de seguridad implementaron un operativo preventivo en las inmediaciones de un colegio privado ubicado en el sector Los Ángeles, al oriente de Culiacán, con el objetivo de resguardar a estudiantes y evitar riesgos adicionales.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el hecho se registró la mañana de este 26 de febrero, cuando fue despojado un vehículo Suzuki Jimny color azul en las inmediaciones del plantel educativo, mientras un menor permanecía dentro de la unidad.

Grupo Armado se Lleva a Niño de Camioneta en Colegio de Sinaloa; Después Lo Abandonaron

Rescatan a niño que iba dentro de una camioneta que fue robada en Culiacán

Luego del reporte al número de emergencias, se activó de inmediato un despliegue interinstitucional que permitió la localización y recuperación del niño, quien fue puesto a salvo y entregado posteriormente a sus familiares. Las autoridades informaron que el operativo de búsqueda continúa para dar con los responsables.

Despliegan operativo tras robo de camioneta en colegio de Culiacán, Sinaloa

Como parte de las acciones preventivas, elementos de seguridad instalaron un retén cercano al colegio para vigilar el tránsito vehicular y evitar que se registrara otro incidente similar en la zona. La presencia policial generó movilización entre madres y padres de familia, quienes acudieron al plantel para recoger anticipadamente a sus hijos ante la situación.

El operativo se mantuvo durante varias horas mientras las corporaciones realizaban recorridos de vigilancia en colonias aledañas, con el fin de reforzar la seguridad y brindar tranquilidad a la comunidad escolar.

Con información de Fernando Palomino

