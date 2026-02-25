Asesinan a Balazos a Conductor en Malecón Viejo en Culiacán, Sinaloa

Un ataque armado registrado la tarde de este miércoles en el primer cuadro de Culiacán dejó como saldo a un hombre sin vida, luego de que fuera agredido mientras circulaba a bordo de una camioneta sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo.

Esto provocó que varios elementos de diferentes corporaciones de Seguridad se dieran cita al lugar de los hechos, donde montaron un operativo ante la mirada de testigos que pasaban por el lugar al momento del ataque.

Los hechos ocurrieron cuando, a la altura de una estación de gasolina ubicada entre las avenidas José María Morelos y Donato Guerra, el conductor de la camioneta se encontraba en alto total.

En ese momento, un hombre armado se acercó a la camioneta, donde se encontraba el hombre, un joven que hasta el momento no ha sido identificado. Ahí, el agresor atacó a balazos víctima, para después darse a la fuga.

Testigos de los hechos, al ver lo ocurrido, no dudaron en llamar a los números de emergencias, donde minutos después elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio.

Paramédicos comprueban que el chofer no tenía signos vitales

De igual manera, llegaron los paramédicos al lugar del ataque, pero desafortunadamente la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que el personal de seguridad acordonó el área para iniciar las diligencias correspondientes.

Es importante destacar que la zona del ataque se ubica a unos metros de oficinas del partido Movimiento Ciudadano, sector donde semanas atrás también se registró un atentado armado contra los diputados locales Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya.

