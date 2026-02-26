Abandonan Cuerpo Embolsado Detrás de Oficinas del STASAC en Culiacán

Una persona sin vida fue localizada la mañana de este jueves 26 de febrero, a espaldas de las oficinas del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo se encontraba envuelto en plástico negro, por lo que hasta el momento se desconoce la vestimenta, así como el sexo de la víctima.

Al sitio, arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de acordonar el área para resguardar la escena y permitir la realización de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades investigadoras.

Video: Muere Sol Natalia, Víctima de la Violencia en Sinaloa; Criminales Quemaron Dispensario Donde Estaba

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron al lugar para dar fe del homicidio e iniciar los trabajos periciales. Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la autopsia de ley para determinar las causas de la muerte y lograr su identificación.

Conductor es atacado a disparos en malecón Viejo en Culiacán, Sinaloa

Se registró un ataque armado en el primer cuadro de la ciudad de Culiacán, el cual dejó como saldo a un hombre muerto. El hecho se dio mientras circulaba a bordo de una camioneta sobre el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo.

Noticia relacionada: Ejecutan a Balazos a Joven Motociclista de 17 Años en la Colonia 5 de Febrero en Culiacán

Mientras el conductor de la camioneta se encontraba en alto total, un hombre armado que no ha sido identificado, se acercó al vehículo y lo atacó a balazos, para después darse a la fuga.

Luego del ataque, se desató un operativo con diferentes corporaciones de Seguridad, quienes se dieron cita a la altura de una estación de gasolina ubicada entre las avenidas José María Morelos y Donato Guerra, para montar acordonar el área.

Historias recomendadas: