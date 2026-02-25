"Nos Falta el Maestro Óscar": Alumnos Claman por Docente Desaparecido en Mazatlán, Sinaloa

En el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, cuatro hombres originarios del Estado de México desaparecieron la noche del 3 de febrero tras ser presuntamente privados de la libertad por un grupo armado. Lo que sería un viaje familiar para celebrar un cumpleaños terminó convertido en una angustiante búsqueda que hoy mantiene en vilo a dos entidades del país. Entre los desaparecidos se encuentra Óscar García Hernández, un maestro de 30 años, cuyo caso ha conmocionado a alumnos, padres de familia y autoridades.

La desaparición ocurre en un contexto preocupante. De acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México suma más de 110 mil personas desaparecidas, y Sinaloa ha sido uno de los estados con reportes constantes en los últimos años. Este nuevo caso vuelve a encender las alertas sobre la seguridad de turistas en destinos nacionales.

Óscar García Hernández, maestro de Educación Física originario del Estado de México.

¿Quién es Óscar García Hernández? El maestro que hoy buscan sus alumnos

Óscar García Hernández tiene 30 años y es originario del Estado de México. Se desempeña como maestro en la escuela primaria de Santa Cruz Tepexpan, en el municipio de Jiquipilco, donde es reconocido por su cercanía con los alumnos y su compromiso con la comunidad escolar.

La última vez que fue visto fue el martes 3 de febrero a las 23:30 horas. Vestía short y playera color verde, además de calcetas blancas largas. Mide aproximadamente 1.76 metros, es de complexión delgada, tez morena y rostro delgado. Tiene ojos medianos y rasgados de color café, nariz larga y cabello negro, ondulado y mediano.

Como señas particulares, presenta una mancha en el lado izquierdo del pecho, una cicatriz en la muñeca derecha y un tatuaje en el antebrazo izquierdo con medio rostro de un león y la descripción "X2XJWMJWX". Estos detalles han sido difundidos para facilitar su identificación y localización.

Maestro Óscar Desapareció Luego de Vacaciones en Mazatlán, Sinaloa: "Lo Extrañamos, Vuelva"

La noche en que seis turistas fueron interceptados en Mazatlán

De acuerdo con la información oficial, el grupo estaba conformado por seis turistas provenientes de Santa Ana Ixtlahuaca, en el Estado de México. Durante su estancia en Mazatlán rentaron dos vehículos tipo razer en la Zona Dorada. Sin embargo, alrededor de las 22:00 horas perdieron contacto con uno de los vehículos.

Gracias al rastreo satelital, las autoridades localizaron las unidades abandonadas sobre la avenida Sábalo Cerritos, en la zona norte del puerto. Testigos señalaron que hombres armados interceptaron los vehículos y obligaron a los ocupantes a subir a otras unidades.

La mañana del miércoles 4 de febrero, durante un cateo realizado en el poblado de El Habal, ubicado a aproximadamente 10 kilómetros de donde fueron hallados los vehículos, fueron localizadas Montserrat "R", de 28 años, y Dana "G", de 9 años, esposa e hija de Óscar García Hernández. Ambas fueron encontradas con afectaciones psicológicas, pero su estado de salud fue reportado como estable.

Hasta el momento, cuatro hombres continúan desaparecidos: Óscar García Hernández y sus cuñados Javier, Omar Alexis y Gregorio Ramírez Sabino.

"Nos falta el maestro Óscar": el clamor de una escuela entera

La desaparición del docente ha provocado una ola de solidaridad en la comunidad escolar de Santa Cruz Tepexpan, en Jiquipilco, Estado de México. Decenas de alumnos han escrito cartas y realizado dibujos en su honor, expresando el cariño que sienten por él.

En muchos de los mensajes se repite una frase que ha conmovido a familiares y usuarios en redes sociales: "Nos falta el maestro Óscar".

Adriana García, hermana del docente desaparecido, habló sobre el impacto que han tenido estas muestras de afecto en la familia.

Son detalles que nos hacen llegar y en lo particular, y hablando también por mis padres, nos dan la fortaleza. Sinceramente me siento muy orgullosa de mi hermano por el trabajo que ha brindado, por la ayuda que ha dado a cada uno de sus alumnos.

Por su parte, el padre del maestro, Óscar García, también expresó el dolor que atraviesan como familia.

Fue una persona que se desprende para poder ayudar a la gente, para poder estar con ellos en momentos buenos y en momentos difíciles. Esto que estamos viviendo, este suplicio que estamos pasando en realidad, no lo merecen ni mi hijo, ni nosotros.

Investigación en curso y exigencia de intervención federal

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las carpetas de investigación bajo la figura de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, la familia ha solicitado que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República y que intervenga la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ante el temor de que el proceso no avance con la rapidez necesaria.

Mientras tanto, en el aula que hoy permanece sin su maestro, los pupitres vacíos y los mensajes pegados en cartulinas recuerdan que detrás de las cifras hay historias, familias y niños que esperan respuestas. La exigencia es clara: que Óscar García Hernández y sus familiares regresen con vida.

