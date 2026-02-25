Familia de Puerto Vallarta Se Encuentra Desaparecida Tras Violencia por la Muerte de 'El Mencho'

Cuatro integrantes de una familia fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Puerto Vallarta desde el pasado 22 de febrero de 2026, fecha que coincide con el inicio de los recientes hechos de inseguridad que se desataron en Jalisco tras la muerte de 'El Mencho'.

¿Quién es la familia desaparecida en Puerto Vallarta?

Las características de los integrantes de la familia que se encuentra desaparecida son las siguientes:

Sergio Eduardo Campos Marín

Edad: 62 Años

Estatura: 173 cm.

Complexión: Mediana.

Rasgos: Tez blanca, cabello entrecano, lacio y escaso.

Señas particulares: Manchas por vejez.

Concepción Donaji Cavazos Corona

Edad: 58 Años

Estatura: 160 cm.

Complexión: Delgada.

Rasgos: Tez morena clara, cabello entrecano, lacio y a la altura del hombro.

Señas particulares: Lunares en el cuello.

Donaji Concepción Campos Cavazos

Edad: 30

Estatura: 160 cm.

Complexión: Robusta.

Rasgos: Tez morena clara, cabello castaño, lacio y largo. Usa lentes

Sergio Eduardo Campos Cavazos

Edad: 25 Años

Estatura: 175 cm.

Complexión: Robusta.

Rasgos: Tez morena clara, cabello castaño oscuro, lacio y corto.

Señas particulares: Dificultad para caminar.

De acuerdo con la información difundida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, las cuatro personas desaparecieron el mismo día en que se intensificaron los hechos violentos en Jalisco.

No se cuenta con datos sobre la vestimenta que portaban ni el punto exacto donde fueron vistos por última vez.

En caso de poder aportar cualquier información que ayude a su localización, puedes comunicarte a través del teléfono 33 3145 6314 o al correo comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx

