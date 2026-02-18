Hallan Muertos a 8 de 9 Esquiadores Desaparecidos por Avalancha en Sierra Nevada de California

Autoridades informaron este miércoles 18 de febrero que 8 de los 9 esquiadores que estaban desaparecidos en una montaña de California, luego una avalancha, fueron hallados sin vida. Las operaciones de rescate para tratar de encontrar a la otra persona continúan bajo extremas condiciones climáticas.

El martes pasado, un alud impactó a un grupo de 15 personas en el pico Castle, conocido destino turístico de la Sierra Nevada de California, en Estados Unidos.

Noticia relacionada: Pánico en la Montaña: Video del Momento Exacto en que Avalancha Arrasa con Motos de Nieve

Seis víctimas fueron rescatadas ese mismo día, en medio de intensas condiciones climáticas, consecuencia de una fuerte tormenta que golpea California desde el lunes con fuertes ráfagas de viento y copiosas nevadas.

"Dos de los seis rescatados no podían moverse. No podían caminar debido a las heridas que sufrieron durante la avalancha", declaró la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa. Uno de ellos continúa hospitalizado. Y añadió lo siguiente:

Decir que eran condiciones climáticas extremas sería quedarse corto: muchísima nieve, vientos huracanados, ráfagas que hacían imposible ver

La sheriff declinó a identificar a las víctimas tras conversar con sus familiares, pero detalló que provenían de varias regiones de Estados Unidos.

Video: Hallan Sin Vida a 8 de 9 Esquiadores Desaparecidos en California

Una persona se salvó de la avalancha porque se arrepintió de ir al paseo en el último momento

De acuerdo con las autoridades, la cifra inicial de personas sepultadas por la avalancha era de 16, pero luego confirmaron que una persona había desistido de ir al paseo en el último momento.

La sheriff Moon informó que el grupo regresaba de un paseo de tres días en la región junto a cuatro guías cuando ocurrió el alud. Además, el capitán Rusty Green agregó lo siguiente:

Los individuos que sobrevivieron reportaron que trataban de retirarse en grupo, que alguien vio la avalancha, que gritó 'avalancha', y que los cubrió rápidamente

Quienes resistieron al impacto inicialmente encontraron cerca a tres de las víctimas fatales, mientras esperaban por el rescate. Luego, los socorristas hallaron al resto.

Los equipos de rescate esperan una ventana climática favorable para retirar los cuerpos de la montaña.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC