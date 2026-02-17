EUA Destruye Otras 3 Presuntas Narcolanchas en el Pacífico y el Caribe; Hay 11 Muertos 

Este martes 17 de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de América (EUA) dieron a conocer que destruyeron otras tres lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en un operativo que dejó 11 muertos.

Los tres ataques ocurrieron en el marco de la operación Lanza del Sur.

Estados Unidos implementa ese operativo desde septiembre de 2025 en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe).

(Centroamérica, Sudamérica y el Caribe). Se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Nuevos ataques a lanchas

El Comando Sur informó hoy en un comunicado que los ataques a las tres presuntas narcolanchas ocurrió ayer.

A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la fuerza conjunta Lanza del Sur realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas.

Según el texto, EUA confirmó que las embarcaciones "transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico".

"Once narcoterroristas varones murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe", detalló.

Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB — U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026

Continúan acciones de EUA

Apenas el viernes pasado, otro bombardeo de las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyó otra lancha y provocó la muerte de sus tres tripulantes.

Desde septiembre se han registrado más de 40 ataques contra supuestos narcotraficantes, los cuales han dejado alrededor de 150 muertos.

Con información de EFE.

