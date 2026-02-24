Diputado Sergio Torres Fue Dado de Alta ¿Cuál es su Actual Estado de Salud?

Luego de más de tres semanas hospitalizado por heridas de gravedad, el diputado sinaloense Sergio Torres Félix fue dado de alta médica el pasado lunes 23 de febrero, tras sobrevivir a un ataque armado registrado en el centro de Culiacán, Sinaloa.

El legislador de Movimiento Ciudadano resultó severamente lesionado luego de recibir un impacto de bala en la cabeza, además de heridas en una de sus manos, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital, donde permaneció inicialmente en terapia intensiva y posteriormente en terapia intermedia bajo estricta vigilancia médica.

El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que los especialistas consideraron que el estado de salud del diputado era el adecuado para permitir su salida del hospital.

¿Qué Fue lo Que Pasó con el Ataque del Diputado Sinaloense?

El atentado ocurrió el pasado 28 de enero, cuando Torres Félix viajaba junto a su compañera de partido, Ely Montoya, quien también resultó lesionada durante la agresión y fue dada de alta el 3 de febrero.

Durante su internamiento, el diputado fue sometido a diversas cirugías, entre ellas procedimientos craneales y operaciones reconstructivas en la mano afectada. En los días recientes, su evolución fue reportada como favorable, lo que finalmente permitió su alta médica tras un proceso crítico de recuperación.

