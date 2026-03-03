Detienen a Sujeto por Presunto Robo de Hidrocarburo en Carretera de Puebla

Este martes 3 de marzo de 2026 se dio a conocer la sentencia de 10 años de prisión contra Nelson “N” por el delito de robo de hidrocarburo en la carretera Puebla-Córdoba.

De acuerdo con las autoridades el hoy sentenciado fue detenido en posesión de una pipa con reporte de robo en dicho tramo carretero, a la altura de San Jerónimo Ocotitlán, comunidad del municipio poblano de Acajete.

Sentencian a Nelson “N” por robo de hidrocarburo en carretera Puebla-Córdoba

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra Nelson "N", por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo.

En el Kilómetro 148+170 de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del poblado de San Jerónimo Ocotitlan, municipio de Acajete, elementos de la entonces Policía Federal se percataron de que en terrenos de cultivo una unidad de seguridad física de Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía bajo resguardo a Nelson "N".

El sujeto momentos antes conducía un vehículo tipo tanque con capacidad de seis mil litros, cargado con tres rollos de manguera color negro adaptado a sus extremos con válvulas y conectores para la sustracción de hidrocarburo, el cual además contaba con reporte de robo.

Las autoridades detuvieron a Nelson "N" y lo pusieron a disposición del fiscal federal, quien presentó elementos de prueba ante el juez de la Causa, quien, mediante procedimiento abreviado, impuso la pena de 10 años de prisión y multa de 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 868 mil pesos.

Vinculan a proceso a Valentín “N” por posesión ilícita de hidrocarburo en caseta de cobro de Esperanza, Puebla

El pasado 25 de febrero, la FGR a través de la FECOR en el estado de Puebla, obtuvo de un juez federal, vinculación a proceso en contra de Valentín "N", por su probable participación en la comisión del delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Elementos de la Guardia Nacional tuvieron contacto con un tractocamión acoplado a dos semirremolques, 300 metros antes de la caseta de Esperanza, con dirección a Puebla, cuando observaron que era conducido de manera irregular, por lo que le dieron alcance a la altura del kilómetro 216+700 al pasar la caseta de cobro.

Las autoridades percibieron olor a hidrocarburo y vieron que el vehículo no tenía un balizado integral y permanente, el cual debe incluir, un Código QR emitido por la Comisión Nacional de Energía, por lo que solicitaron al conductor la documentación que amparara la legal procedencia del producto y este dijo no contar con ella.

