Saquean Equipamiento y Artículos de Lavandería Valuados en Más de 100 Mil Pesos en Puebla

Durante la madrugada del pasado sábado 14 de marzo, se perpetró el robo a una lavandería ubicada en el Barrio de Santiago Mixquitla de San Pedro Cholula en Puebla.

De acuerdo con el afectado, al menos cinco sujetos a bordo de tres vehículos, se organizaron para ingresar por la fuerza al inmueble de la 3 Norte entre la 14 y 16 Poniente durante la madrugada para no ser detectados, sin embargo, en diferentes cámaras de seguridad quedó registrado el robo.

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En las videograbaciones se puede observar a sujetos que se aproximan a la entrada a las 3:30 de la mañana del sábado. Los ladrones se brincaron y abrieron el negocio. Media hora después se aproxima una camioneta tipo Vogayer en la que subieron el equipo en aproximadamente 4 minutos.

Según lo que observaron los afectados los delincuentes se desplazaban en un taxi de Puebla capital, un automóvil marca BMW sin placas y la camioneta plateada en la que subieron tres lavadoras y tres secadoras con valor superior a 70 mil pesos.

Fue captado el rostro de uno de los presuntos ladrones. Foto: Papako's Laundry

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El negocio es atendido por una familia, cuyos esposos sospechan de clientes quienes mostraron interés en cómo operaba la lavandería y el equipamiento con el que contaba.

Aseguran que había otros artículos de valor que decidieron ignorar, y priorizaron el robo de artículos y complementos que son indispensables para el negocio del lavado de la ropa.

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Los ladrones se llevaron una mesa de trabajo, 10 galones de jabón de diferentes marcas, tres secadoras, tres lavadoras, la báscula, canastos, trapos de microfibra, y una bocina.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables del robo a negocio.

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Con información de N+

JAPR