Saquean Equipamiento y Artículos de Lavandería Valuados en Más de 100 Mil Pesos en Puebla
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Ladrones organizados irrumpieron en el negocio para saquear todos los artículos de valor en el Barrio de Santiago Mixquitla.
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Durante la madrugada del pasado sábado 14 de marzo, se perpetró el robo a una lavandería ubicada en el Barrio de Santiago Mixquitla de San Pedro Cholula en Puebla.
De acuerdo con el afectado, al menos cinco sujetos a bordo de tres vehículos, se organizaron para ingresar por la fuerza al inmueble de la 3 Norte entre la 14 y 16 Poniente durante la madrugada para no ser detectados, sin embargo, en diferentes cámaras de seguridad quedó registrado el robo.
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Roban lavadoras y secadoras de un negocio del Barrio de Santiago Mixquitla en San Pedro Cholula
En las videograbaciones se puede observar a sujetos que se aproximan a la entrada a las 3:30 de la mañana del sábado. Los ladrones se brincaron y abrieron el negocio. Media hora después se aproxima una camioneta tipo Vogayer en la que subieron el equipo en aproximadamente 4 minutos.
Según lo que observaron los afectados los delincuentes se desplazaban en un taxi de Puebla capital, un automóvil marca BMW sin placas y la camioneta plateada en la que subieron tres lavadoras y tres secadoras con valor superior a 70 mil pesos.
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El negocio es atendido por una familia, cuyos esposos sospechan de clientes quienes mostraron interés en cómo operaba la lavandería y el equipamiento con el que contaba.
Aseguran que había otros artículos de valor que decidieron ignorar, y priorizaron el robo de artículos y complementos que son indispensables para el negocio del lavado de la ropa.
Los ladrones se llevaron una mesa de trabajo, 10 galones de jabón de diferentes marcas, tres secadoras, tres lavadoras, la báscula, canastos, trapos de microfibra, y una bocina.
La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables del robo a negocio.
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Con información de N+
JAPR