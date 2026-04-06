Indigentes Transportaban en una Mochila Restos de una Cabeza Humana en Tehuacán, Puebla
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Policías inspeccionaron a dos individuos que fueron reportados por prender una fogata en vía pública, y confirmaron la presencia de restos humanos.
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La tarde de este lunes 6 de marzo, autoridades municipales localizaron restos óseos al interior de una mochila en el municipio de Tehuacán.
Ciudadanos reportaron al número de emergencias 911 la presencia de dos hombres en situación de calle que encendían una fogata en la vía pública, sobre la calle Héroes de la Independencia.
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Localizan restos óseos dentro de una mochila de indigentes en Tehuacán
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, inspeccionaron a los individuos y encontraron en una mochila restos óseos, entre ellos presuntamente un cráneo humano.
Los dos hombres fueron asegurados y trasladados ante la autoridad correspondiente para definir su situación legal.
Se desconoce identidad de la persona cuyo cráneo fue localizado en Puebla
Las autoridades acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realizaron las diligencias de levantamiento y recolección de indicios.
Hasta el momento se desconoce el origen de los restos, por lo que la autoridad investiga para determinar si corresponden a una persona y si existe algún delito.
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Con información de Genaro Zepeda
JAPR