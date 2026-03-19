Localizan Restos Humanos dentro de una Maleta en un Pozo de Tlaxcala; Hay un Detenido

Este jueves 19 de marzo de 2026 se dio a conocer la detención de Julio César “N” por ser el presunto responsable de los homicidios de un hombre y una mujer en el municipio tlaxcalteca de Tetlatlahuca.

Los restos humanos de las dos víctimas fueron encontrados dentro de una maleta al interior de un pozo en la comunidad de Teopantitla, perteneciente a la demarcación antes mencionada.

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Localizan restos humanos dentro de una maleta en un pozo de Tetlatlahuca, Tlaxcala

Este jueves la Policía de Investigación del estado de Tlaxcala aprehendió a Julio César “N”, por el delito de homicidio calificado en agravio de una mujer y un hombre.

Los hechos se remontan a abril de 2025, en el municipio de Tetlatlahuca, donde fueron localizados restos humanos al interior de una maleta. A partir de ello, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes.

Como resultado de las indagatorias, se logró identificar al imputado como probable responsable de estos hechos, en los que, presuntamente, participó junto con otras personas. Posteriormente, ocultó los restos en un pozo en Teopantitla.

Elementos de seguridad implementaron un operativo que permitió su localización y detención en el municipio de Zacatelco, donde se le informaron sus derechos conforme a la ley.

Localizan cuerpo humano dentro de una maleta en Cuautlancingo, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) aseguró un departamento ubicado en el municipio de Cuautlancingo, donde el pasado 12 de marzo fue abandonada una maleta con un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Un fuerte olor a putrefacción que salía del domicilio ubicado en el Andador Turín de la junta auxiliar de Sanctorum, alarmó a los vecinos, quienes solicitaron la presencia de las autoridades policiales para indagar su origen.

Tres Cuerpos Sin Vida de Hombres en Carretera Azumbilla El Seco Nicolás Bravo

Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de Cuautlancingo, quienes al ingresar al inmueble localizaron una maleta envuelta en cobijas, donde en su interior había el cuerpo sin vida de un hombre, quien aparentemente presentaba signos de violencia.

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Con información de N+

GMAZ