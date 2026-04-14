Campesinos Localizan a un Hombre Muerto al Interior de Bolsas de Basura en Puebla
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Autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida en campos de cultivo de San Antonio Mihuacán del municipio de Coronango, Puebla.
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El cadáver embolsado de un hombre fue localizado sobre un camino de terracería de la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán del municipio de Coronango, Puebla.
Campesinos quienes pasaban por campos de cultivo informaron que alcanzaron a ver a un bulto sospechoso en donde presuntamente había una persona ensangrentada. Policías estatales y municipales se trasladaron al lugar que se encuentra a unos metros del Centro de Monitoreo Inteligente.
Al llegar, confirmaron el hallazgo de un hombre tal interior de bolsas de plástico y posteriormente, paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo a reportes policiacos se informó que tenía evidentes huellas de violencia; Se presume que el crimen sucedió en otro lugar y que el cuerpo fue arrojado en ese camino por la madrugada.
La zona fue acordonada y después, personal de la Fiscalía General del Estado acudió a llevar a cabo el levantamiento de cadáver y la recolección de indicios.
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Con información de N+
MCS