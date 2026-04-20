Asesinan a Balazos a una Pareja A Bordo de su Vehículo en San Martín Texmelucan, Puebla

Una pareja fue asesinada durante un ataque directo registrado los primeros minutos de este lunes en el municipio de San Martín Texmelucan en el estado de Puebla. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Labastida y Adolfo López Mateos, en la colonia Ojo de Agua, donde las víctimas viajaban a bordo de un vehículo blanco.

Sujetos armados interceptaron la unidad y dispararon en repetidas ocasiones provocando graves lesiones a la pareja. Un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida en el lugar, mientras que una mujer de 34 años fue trasladada al Hospital Integral de El Moral, donde más tarde se confirmó que había fallecido.

Investigan ataque armado que dejó a un hombre y una mujer sin vida en San Martín Texmelucan

Testigos señalan que los agresores viajaban en una motocicleta y una camioneta tipo RAM, con las que lograron huir tras el ataque armado. Elementos de la Policía Municipal y personal de Marina acordonaron la zona, en tanto peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.

El caso ya es investigado por las autoridades correspondientes para dar con los responsables de este doble homicidio, cabe destacar que de acuerdo al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, se trató de un ataque directo, sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

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Detienen a líder criminal "El Bukanas" junto a seis hombres en Chignahuapan, Puebla

Durante un operativo fue detenido Roberto "N" alias "El Bukanas" como objetivo prioritario, junto a otros seis hombres, quienes estarían relacionados con el robo a transporte de carga en Hidalgo y la zona limítrofe con Puebla.

Detienen a "El Bukanas" junto con Más Integrantes del Grupo Delictivo que Lideraba en Puebla

En esta diligencia llevada acabo en la localidad de Tres Cabezas de Chignahuapan, se aseguraron dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Moossberg, dos pistolas calibre 9mm, cartuchos útiles de diferentes calibres y una camioneta con placas del estado de Tamaulipas.

La desarticulación de esta banda representa un golpe al crimen organizado pues se combaten delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios.

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Con información de N+

MCS