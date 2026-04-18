Capturan a "El Bukanas" en Puebla: Ofrecían 5 Millones de Pesos de Recompensa por su Ubicación
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Fue detenido Roberto "N" alias "El Bukanas", presunto líder de una célula criminal en el municipio poblano de Chignahuapan.
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Fue detenido Roberto “N”, alias “El Bukanas”, considerado objetivo prioritario de autoridades federales y estatales; sin embargo, su puesta a disposición aún se encuentra en proceso debido a la complejidad del caso.
La captura se realizó la tarde de este sábado 18 de abril de 2026 en el municipio poblano de Chignahuapan, mediante un operativo integrado por fuerzas de los tres órdenes de gobierno.
Detienen a “El Bukanas”, líder de una célula criminal en Chignahuapan, Puebla
“El Bukanas” no es un objetivo reciente. Su historial delictivo se remonta a más de una década, cuando pasó de ser policía municipal en Veracruz a líder de una de las principales redes de robo de combustible en el centro del país.
Las autoridades lo vinculan con operaciones de huachicol en el llamado “Triángulo Rojo", así como con hechos violentos en los estados de Puebla y Veracruz.
Su nombre cobró relevancia desde 2014, tras un operativo militar en la demarcación de Acultzingo, donde presuntamente operaba un centro de adiestramiento para sicarios; en esa ocasión logró escapar.
También ha sido relacionado con grupos criminales y posteriormente con alianzas en la región para expandir el robo de hidrocarburo, extorsión y asaltos.
Incluso, autoridades llegaron a ofrecer recompensas millonarias para lograr su captura, lo que refleja su nivel de peligrosidad y capacidad operativa.
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Activan dispositivo especial para traslado de “El Bukanas” tras su captura
Tras su detención, las fuerzas policiales lo trasladaron bajo un dispositivo especial, ante el riesgo de un posible intento de rescate por parte de su grupo delictivo.
Hasta el momento, las autoridades evitaron dar detalles oficiales acerca de este operativo y captura, ya que se encuentra en proceso el protocolo legal para su puesta a disposición.
La captura de Roberto “N” alias “El Bukanas” representa uno de los golpes más importantes contra el robo de combustible en la región entre Puebla y Veracruz.
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Con información de N+
GMAZ