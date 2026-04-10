Aseguran Tractocamión con Más de Ocho Mil Litros de Hidrocarburo Robado en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública aseguró un tractocamión con más de ocho mil litros de hidrocarburo en el municipio poblano de Venustiano Carranza.

Policías estatales brindaron apoyo a personal de Seguridad Física de Pemex para asegurar un tractocamión que contenía gasolina y una manguera, utilizada para la extracción.

Los hechos sucedieron en la junta auxiliar Villa Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de Venustiano Carranza. La unidad y los indicios quedaron a disposición de la autoridad ministerial, a fin de continuar con las indagatorias pertinentes.

Recuperan tráiler con reporte de robo en Tlatlauquitepec, Puebla

Por otro lado la Secretaría de Seguridad Pública reconoció el trabajo de sus oficiales en coordinación con la Marina y la Policía Municipal de Tlatlauquitepec para la recuperación de un tráiler con reporte de robo y el aseguraramiento de seis inhibidores de señal.

Esta acción se logró con la coordinación entre el C5i a través del 9-1-1 y con apoyo de transportistas; De acuerdo a los hechos, el robo del tractocamión se ejecutó en la carretera Amozoc- Perote a la altura del municipio poblano de Tlatlauquitepec.

Hombres armados se apoderaron del tráiler color rojo a la altura de la caseta Las Vigas y posteriormente emprendieron su huída, sin embargo, gracias al reporte al número de emergencias, fuerzas de seguridad frustraron el robo.

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Los oficiales implementaron un cerco de seguridad y al verse acorralados, los delincuentes chocaron a dos patrullas, pero el tráiler sufrió el desprendimiento de uno de sus neumáticos. Además, se desencadenó un enfrentamiento a disparos.

Policías se Enfrentan a Balazos contra Ladrones de Tráiler en Carretera de Puebla

A pesar de ello, el conductor siguió la marcha y posteriormente los dos ladrones descendieron y se internaron en campos de cultivo para escapar.

La unidad pesada quedó a disposición de la autoridad ministerial al igual que los seis inhibidores de señal que se encontraban en su interior. Las investigaciones por este caso siguen en curso.

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Con información de N+

MCS