Recuperan un Vehículo con Reporte de Robo Vigente en un Inmueble de Tlaxcala

La mañana de este jueves 9 de abril fue recuperado un vehículo que contaba con reporte de robo vigente al interior de un inmueble en el municipio tlaxcalteca de Tlaxco.

El automóvil, que ya tenía alteraciones en sus medios de identificación, fue localizado gracias a la ejecución de una orden de cateo realizada en la demarcación antes mencionada.

Recuperan vehículo con reporte de robo en un inmueble de Tlaxco, Tlaxcala

Fue este jueves que la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJE) del estado de Tlaxcala, aseguró un vehículo con reporte de robo vigente en el municipio de Tlaxco.

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Tras ejecutar una orden de cateo, las autoridades localizaron un automóvil color azul modelo 2020 con alteraciones en sus medios de identificación, confirmándose su estatus legal.

Elementos de la Policía de Investigación indicaron que la unidad hallada en Tlaxco fue puesta a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

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Recuperan dos motocicletas con reporte de robo en Coronango, Puebla

En los últimos días la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango en Puebla recuperó dos motocicletas que contaban con reporte de robo vigente.

La primera fue ubicada sobre la Avenida México-Puebla, los uniformados localizaron la unidad aparentemente abandonada en un terreno baldío. Al verificar su estatus legal, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.

La segunda fue recuperada luego de recibir una alerta a través de los números de emergencia, informando sobre la presencia de un masculino desarmándola en la intersección de la calle Comonfort y Camino Real.

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Con información de N+

GMAZ