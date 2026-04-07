Ejecutan Operativo de Fuerzas de Seguridad por Presunto Robo de Hidrocarburo en Puebla

Personal de la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Policías Estatales llevan a cabo un operativo al interior de un predio ubicado en la colonia Jorge Murad de la ciudad de Puebla.

Los agentes arribaron durante las primeras horas de este martes 7 de abril a la calle 15 Norte y Mozart en donde llevaron acabo el cierre de las vialidades cerca de la Central de Abastos.

Importante movilización policial en la colonia Jorge Murad de la ciudad de Puebla. Foto: N+

Reporte de robo de vehículos e hidrocarburo desata operativo en la colonia Jorge Murad de Puebla

De manera extraoficial se dio a conocer que las diligencias se debería a una investigación por robo de hidrocarburo y robo de vehículos, sin embargo, aún no hay detalles por parte de las autoridades. Se espera que en las próximas horas den a conocer el motivo de la movilización.

Acciones de seguridad en Puebla: habrá mejoras en Penal Femenil de Ciudad Serdán

La Secretaria de Seguridad Ciudadana presentó los resultados de las acciones realizadas del 30 de marzo al 05 de abril, entre ellas están 4,196 auxilios atendidos, 660 gramos de droga asegurada, 15 vehículos con reporte de robo recuperados, una arma de fuego asegurada y cinco personas extranjeras rescatadas.

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Entre otras acciones de seguridad, el vicealmirante Francisco Sánchez González, se comprometió a hacer mejoras en el penal femenil de Ciudad Serdán, ante diversas irregularidades.

El secretario de seguridad pública anunció que a través del programa IMSS-Bienestar, médicos especialistas asistirán de manera periódica para brindar atención a las internas.

Reo Transmite En Vivo y Exhibe Presuntas Anomalías en Penal de Puebla

Descartó que existan malos manejos en los alimentos, toda vez que el Cereso cuenta con el “Distintivo H” por el cumplimiento en estándares de higiene. Luego de la visita de personal de derechos humanos, dijo que darán seguimiento a las quejas para no perder la certificación.

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Con información de N+

MCS