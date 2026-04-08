Mujer Fue Baleada y Abandonada durante Asalto para Robarle su Camioneta en Puebla

La tarde de este miércoles 8 de abril de 2026 se registró un asalto con violencia en el que una mujer resultó lesionada con un arma de fuego tras ser despojada de su camioneta en el municipio poblano de Cuautlancingo.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la privada Roble y la calle Roble de la junta auxiliar de Sanctorum, a donde llegaron cuerpos de emergencias municipales para atender a la víctima.

Mujer fue asaltada y despojada de su camioneta en Cuautlancingo, Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo atendió a una mujer lesionada de 34 años en la Privada Roble, esquina con calle Roble, en la junta auxiliar de Sanctorum.

De acuerdo con su declaración, en San Pedro Cholula la víctima fue despojada de su camioneta color gris, con placas de circulación del estado de Tlaxcala y posteriormente fue abandonada en el punto antes referido.

En el lugar, vecinos de la zona alertaron a los números de emergencia, lo que permitió la pronta intervención de los servicios de auxilio, quienes le brindaron atención médica, ya que presentaba una herida en la pierna derecha, presuntamente por arma de fuego.

La mujer fue trasladada a un hospital para su valoración médica, asimismo, se le orientó sobre los procedimientos legales correspondientes, conforme a los protocolos vigentes.

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Realizan operativo por robo de vehículos en colonia Jorge Murad de Puebla

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en conjunto con la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional y Policías Estatales llevan a cabo un operativo al interior de un predio ubicado en la colonia Jorge Murad de la capital poblana.

Los agentes arribaron el pasado 7 de abril a la calle 15 Norte y Mozart en donde llevaron a cabo el cierre de las vialidades cerca de la Central de Abastos.

Fuerzas de Seguridad Ejecutan Cateo por Robo de Vehículos en la Ciudad de Puebla

De manera extraoficial se dio a conocer que las diligencias se deberían a una investigación por robo de hidrocarburo y robo de vehículos, sin embargo, aún no hay detalles por parte de las autoridades.

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Con información de N+

GMAZ