Recuperan Vehículo con Reporte de Robo Vigente en San Pedro Cholula, Puebla

Este lunes 23 de marzo de 2026 se dio a conocer la recuperación de un vehículo que contaba con un reporte de robo vigente por parte de la Policía Municipal de San Pedro Cholula.

Los elementos de seguridad encontraron la unidad en aparente estado de abandono sobre la calle Cholula en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla desde donde iniciaron los protocolos correspondientes.

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Recuperan vehículo con reporte de robo en San Pedro Cholula, Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Pedro Cholula lograron la recuperación de un vehículo con reporte de robo en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Durante patrullajes preventivos en la zona, policías municipales detectaron un vehículo en aparente estado de abandono sobre la calle Cholula, esquina con calle Constitución, situación que motivó la realización de una inspección preventiva.

Al consultar las características de la unidad en las bases de datos y en Plataforma México, se confirmó que se trataba de un automóvil marca Chevrolet, tipo Aveo, modelo 2016, color rojo, sin placas de circulación, el cual contaba con reporte de robo realizado al número de emergencias 911 un día antes.

Por lo anterior, la unidad fue asegurada de inmediato y puesta a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Mujer con menor en brazos participa en robo de camioneta en San Pedro Cholula, Puebla

Vecinos de la comunidad de San Antonio Zacapechpan, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, Puebla, denunciaron el robo de una camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública.

Una cámara de videovigilancia captó el momento en que varios sujetos, presuntamente organizados, participaron en el robo de una camioneta tipo GMC de modelo atrasado.

En las imágenes se observa cómo un hombre llega al lugar acompañado de una mujer que carga en brazos a un menor de aproximadamente año y medio de edad. Ambos simulan ser una familia para pasar desapercibidos ante los transeúntes.

Tras varios intentos, el sujeto logra abrir el vehículo y sube a la unidad para encenderla. Una vez que la camioneta es puesta en marcha, el hombre huye del lugar mientras sus cómplices se retiran caminando junto con la mujer y el menor, como si se tratara de simples transeúntes.

Roban Camioneta Dos Hombres y Mujer con Menor en Brazos en San Pedro Cholula, Puebla

Los propietarios del vehículo, quienes se encontraban a una calle del lugar, se percataron del robo y salieron corriendo para intentar detener a los ladrones; sin embargo, no lograron alcanzarlo.

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Con información de N+

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