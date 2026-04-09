Se Desata Balacera entre Policías y Ladrones tras Robo de un Tráiler en Carretera de Puebla

El robo de un tractocamión ocasionó una persecución policiaca e intercambio de disparos en la carretera Amozoc-Perote a la altura del municipio de Tlatlauquitepec en el estado de Puebla.

Pasando las 22:00 horas de este 8 de abril, a la altura de la caseta Las Vigas, hombres armados se apoderaron de un tráiler color rojo el cual remolcaba dos plataformas blancas. Los delincuentes emprendieron el escape por la carretera federal en el tramo de Amozoc-Teziutlán.

Ante el reporte de robo, la Policía Estatal, Municipal y la Secretaria de Marina implementaron un cerco de seguridad en Tlatlauquitepec. Al verse acorralados, los ladrones impactaron a dos patrullas por la parte trasera, pero no esperaban que la unidad pesada perdiera uno de los neumáticos.

Se desencadena persecución tras robo de tráiler en Tlatlauquitepec, Puebla

A pesar de ello, el conductor siguió la marcha y se desencadenó una persecución, ante la negativa para frenar su marcha, hubo enfrentamiento armado entre las fuerzas de seguridad y los delincuentes.

Posteriormente los dos ladrones descendieron y se dirigieron a los campos de cultivo para poder escapar. Durante las labores de inteligencia e inspección, se aseguraron hasta el momento seis inhibidores de señales con 18 antenas, sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado si lograron detener a los responsables.

Al respecto, el Alcalde de Tlatlauquitepec, Juan Manuel Tellez Salazar, reconoció la labor y resultados de la policía municipal en coordinación de autoridades estatales y la Marina.

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De acuerdo a los hechos, los elementos fueron interceptados por un grupo criminal a bordo de una camioneta, sin embargo, los agentes de la FGR lograron repeler el ataque. Durante este enfrentamiento armado, uno de los delincuentes resultó herido, mientras que los demás huyeron.

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Con información de N+

MCS